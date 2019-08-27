Груды камней и потоки грязи: в России затопило целый город

Во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение / ИА PrimaMedia

Российский Владивосток накрыла непогода. Мощные ливни спровоцировали схождение селей – на город обрушились тонны грязи, камней и строительного мусора.

Сейчас во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Есть сообщения о первых пострадавших. При этом синоптики прогнозируют ухудшение погоды.

Тем временем, жители города выкладывают видео в соцсетях, на которых грязевые потоки сползают на припаркованные автомобили и блокируют дороги. Дожди так размыли грунт под стоящими на сопке гаражами, что они оказались на краю пропасти. Тротуары, дворы и подземные переходы ушли под воду, не ходит общественный транспорт.

Напомним, погода в Украине в ближайшее время будет определяться антициклоном. До конца текущей и на следующей неделе будет преобладать сухая малооблачная воздушная масса. Погода в Киеве в среду, 28 августа, обещает много солнца, осадки не прогнозируются. Воздух прогреется до +27 градусов. 29 августа в столице ожидается снижение температуры воздуха до +23… +25 градусов.