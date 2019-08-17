Популярный курорт России накрыл жуткий ливень: город ушел под воду

Улицы Сочи превратились в сплошные реки.
Один из популярных курортов России Сочи накрыл жуткий ливень, который длился с ночи, и город буквально поплыл.
Ливневки не справляются с огромным потоком воды, ее уровень достигает до полуметра, улицы превращаются в сплошные реки.
Так, в городе затоплены главная пешеходная улица Сочи — Навагинская, площадь возле мэрии. Под слоем воды оказались даже федеральные трассы. Кроме того, в потоках воды в разных частях города застряли рейсовые автобусы.
В сети стало популярным видео, как мужчина в плавках под забором ползет на проезжую часть, и его дальше уносит поток воды.
На этом погодный апокалипсис не остановится, предупреждают в местном отделении МЧС – вода все время прибывает, а в городе и области обьявлено штормовое предупреждение.
Ранее российский Магнитогорск ушел под воду.