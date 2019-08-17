Популярный курорт России накрыл жуткий ливень: город ушел под воду

В Сочи улицы превратились в реки / instagram/incident_sochi

Один из популярных курортов России Сочи накрыл жуткий ливень, который длился с ночи, и город буквально поплыл.

Ливневки не справляются с огромным потоком воды, ее уровень достигает до полуметра, улицы превращаются в сплошные реки.

Так, в городе затоплены главная пешеходная улица Сочи — Навагинская, площадь возле мэрии. Под слоем воды оказались даже федеральные трассы. Кроме того, в потоках воды в разных частях города застряли рейсовые автобусы.

В сети стало популярным видео, как мужчина в плавках под забором ползет на проезжую часть, и его дальше уносит поток воды.

На этом погодный апокалипсис не остановится, предупреждают в местном отделении МЧС – вода все время прибывает, а в городе и области обьявлено штормовое предупреждение.

Ранее российский Магнитогорск ушел под воду.