Потоп в России: целый город ушел под воду

Улицы превратились в "реки" / magcity74.ru

Российский Магнитогорск накрыл сильный ливень с градом. Из-за того, что в городе нет нормальных ливневок, улицы буквально пошли под воду. Вода просочилась даже в жилые дома.

Улицы города превратились в "реки", поэтому водителям пришлось бросать машины, чтобы самим спастись, пишут местные СМИ. Кроме того, автомобили глохли прямо на дорогах, из-за чего произошло несколько ДТП.

Вода лилась даже с потолка в подъездах:

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