"Разбитые окна, дырявые крыши": на Буковине выпал крупный град, опубликованы фото

Сегодня погода преподнесла неприятный сюрприз жителям одного из городов Черновицкой области.
Во вторник вечером, 13 августа, в городе Сторожинец Черновицкой области (Буковина) был сильный дождь, выпал град размером с куриное яйцо.
Сегодня на Буковине ливень с градом начался около 19:00 и шел около 40 минут, сообщает УНИАН со ссылкой на корреспондента.
По данным агентства, град продырявил крыши, разбил окна домов, светофоры, побил лобовое стекло машины, из-за него пострадал урожай груш и помидор.
В областном центре - в Черновцах - тоже был сильный дождь, из-за него была затоплена ул. Главная в районе типографии.
Напомним, 3 августа в Одесской области в нескольких населенных пунктах прошли ливни, из-за них нарушилось транспортное сообщение, были подтоплены домохозяйства и подвальные помещения домов.
Непогода "накуролесила" и в Одессе - были затоплены помещения, в центре областного центра мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальт и разворотил ливневый коллектор.