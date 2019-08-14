Стихия готовит новый удар: на Украину снова обрушатся грозы и шквалы

Буря обрушится на западные регионы / 1zoom.ru

Прогноз погоды снова неутешительный – после ливней, которые залили часть Украины прошлой ночью, 14 августа в отдельных регионах снова ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.

В Укргидрометцентре предупреждают, что в западных областях пройдут дожди, грозы, в отдельных районах ожидается град и шквалы 25-28 м/с. Температура воздуха днем составит +20… +25°. В северных областях дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, температура воздуха днем +26…+31°.

На остальной территории - без осадков. Днем будет жарко – воздух прогреется до +28…+33°, на юге и востоке - местами +35°. Ветер ожидается южный с переходом в северо-западной части на северо-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 14 августа / Укргидрометцентр

Погода в Киеве 14 августа будет дождливой, прогнозируется гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит +28…+30°. Тем временем, как сообщает КК Киевавтодор, из-за ночного ливня гидрослужбы столицы работают в усиленном режиме. В случае выявления подтоплений киевлян просят обращаться на горячую линию коммунальных служб.

Ранее в Укргидрометцентре уже предупреждали об ухудшении погоды. В частности, на среду синоптики объявили второй уровень опасности - оранжевый.

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Напомним, вечером 13 августа на Буковине был сильный дождь, выпал град размером с куриное яйцо. Он продырявил крыши, разбил окна домов, светофоры, побил лобовое стекло машины, из-за него пострадал урожай груш и помидор.