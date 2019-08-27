Летние платья снова уместны: синоптик дала прогноз погоды на неделю

Погода 1 сентября будет жаркой / УНИАН

Погода в Украине в ближайшее время будет определяться антициклоном. Таким образом, до конца текущей и на следующей неделе в Украине будет преобладать сухая малооблачная воздушная масса. Единственное исключение – небо на Западе могут временами затягивать влажные облака, однако существенных осадков там также не предвидится.

Синоптик Наталия Диденко прогнозирует большие "плюсы". В среду, 28 августа, на Западе и Юге будет горячо - столбики термометров поднимутся до +28… +33 градусов. На Севере, Востоке и в большинстве центральных областей ожидаются +24…+29 градусов. 29 августа на севере и востоке станет посвежее – столбики термометров покажут +22…+26 градусов.

Читайте такжеПогода в Украине готовит душные сюрпризы – синоптикПогода в Киеве в среду обещает много солнца, осадки не прогнозируются. Воздух прогреется до +27 градусов. 29 августа в столице ожидается снижение температуры воздуха до +23… +25 градусов.

"Однако в дальнейшем снова столбики термометров поползут вверх, и 1-2 сентября в Украине практически везде будет жарко. Поэтому школьникам не стоит одевать пиджачки, особенно темные, или любую другую душную одежду, а вот мамам как раз будет хорошо продемонстрировать красивые открытые платья перед мамами одноклассников", - резюмировала синоптик в Facebook.

Facebook Наталья Диденко

Напомним, ранее был опубликован неожиданный прогноз погоды до конца 2019 года. Украинцам посоветовали запастись энергией, чтобы пережить холода.