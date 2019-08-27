Лето не сдается: синоптик прогнозирует жаркую и сухую погоду

Жарче всего сегодня будет на Закарпатье и в Одесской области / espreso.tv

Погода в Украине во вторник, 27 августа, будет малооблачной и теплой. Только в некоторых западных областях возможен дождь с грозами. Максимально температура воздуха прогреется до +32 градусов.

В среднем, столбики термометра в течение дня покажут +26… +32 градуса, сообщает Укргидрометцентр. Жарче всего будет на Закарпатье и в Одесской области: +30… +32 , а прохладнее всего - в Сумской области, где температура поднимется до +25… +27 градусов. Ночью температура воздуха в Украине будет колебаться от +11 до +17. Ветер прогнозируют преимущественно северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

В Крыму сегодня жарко и солнечно. Ночью воздух прогреется до +19…+21, днем – до +28…+30.

Погода в Киеве во вторник будет сухой и теплой. Столбики термометров в столице поднимутся до +26…+28 градусов. Осадки не прогнозируются. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Прогноз погоды на 27 августа / Фото Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко ранее сообщила, что погода в Украине 27 августа снова будет определяться антициклоном, поэтому будет сухо и пыльно.

Ранее был опубликован неожиданный прогноз погоды до конца 2019 года. Украинцам посоветовали запастись энергией, чтобы пережить холода.