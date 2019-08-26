Погода в Украине готовит душные сюрпризы – синоптик

Синоптик: когда ждать осенней погоды в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 27 августа снова будет определяться антициклоном, предупредила синоптик Наталья Диденко. Поэтому будет сухо и пыльно.

Термометры днем покажут +26-32 градуса, на востоке и северо-востоке страны – около +23-27 градусов.

Погода в Киеве 27 августа будет сухой и довольно жаркой – около +27 градусов днем.

Похолодание в Украине ожидается с 29 августа – на Ореховый спас. Но снижение температуры не принесет с собой дождей.

Аналогичную метеокартину рисует прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра:

Погода на завтра в Украине

Ранее был опубликован неожиданный прогноз погоды до конца 2019 года. Украинцам посоветовали запастись энергией, чтобы пережить холода.