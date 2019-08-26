Погода в Украине готовит душные сюрпризы – синоптик

Погода на завтра в Украине всё еще будет жаркой и пыльной.
Погода в Украине 27 августа снова будет определяться антициклоном, предупредила синоптик Наталья Диденко. Поэтому будет сухо и пыльно.
Термометры днем покажут +26-32 градуса, на востоке и северо-востоке страны – около +23-27 градусов.
Погода в Киеве 27 августа будет сухой и довольно жаркой – около +27 градусов днем.
Похолодание в Украине ожидается с 29 августа – на Ореховый спас. Но снижение температуры не принесет с собой дождей.
Аналогичную метеокартину рисует прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра:
Ранее был опубликован неожиданный прогноз погоды до конца 2019 года. Украинцам посоветовали запастись энергией, чтобы пережить холода.