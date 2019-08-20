Какого числа Ореховый спас 2019 и как отмечать

20 августа 2019, 07:14

Главред выяснил главное про Спас Ореховый: когда он отмечается, каковы его традиции и что нельзя делать на Ореховый спас.

Когда Ореховый спас 2019 – традиции, картинки
Какого числа Ореховый спас 2019 и как отмечать / 1zoom.ru

Ореховый спас 2019 совпадает с великим церковным праздником – Успение Пресвятой Богородицы 2019.

Его еще в народе прозвали Хлебный спас 2019 или Спас на холстах. Последним названием он обязан традиции устраивать ярмарки ниток и тканей именно на третий Спас.

Ореховый спас 2019: когда, какого числа

Ореховый спас 2019 Украина отмечает 29 августа. То есть Ореховый спас в 2019 году уже в следующий четверг.

В этот же день отмечается и Спас Нерукотворный – в честь перенесения в 944 году Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь. По преданию, эта икона Иисуса Христа не была написана: образ отпечатался на полотенце после того, как Спаситель утер им лицо.

По народным приметам, третий Спаса знаменует собою приход осени.

Ореховый спас: что святят в церкви

На третий Спас несут в церковь святить:

  • хлеб,
  • орехи и ореховые ветви,
  • яблоки и виноград,
  • листья для будущих целебных настоек,
  • мед.

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Что нельзя делать на Ореховый спас

На Хлебный спас нельзя:

  • лениться;
  • ходить в лес (за теми же орехами, к примеру) без оберега, чтоб нечисть не навредила;
  • отказывать людям не только в помощи, но и в еде;
  • ссориться и сквернословить.

Ореховый спас: традиции

В праздник 29 августа не только ходят в церковь молится и святить продукты, но также устраивают сборы орехов. Добрый урожай орехов сулил богатый урожай зерна на следующий год.

Также в этот день в селах и деревнях святят новые колодцы и чистят целебные источники. Отведать родниковой воды в этот день – добрая примета.

Что пекут на Ореховый спас

На Хлебный спас принято печь хлеб из муки нового урожая, после чего готовые буханки освящать в церкви.

Причем остатки этого первого хлеба не выкидывают: их заворачивают в холщовую ткань и кладут за икону – тем самым "приманивая" в дом достаток и благополучие.

Так что хлебобулочные изделия и блюда с орехами – главные на праздничном столе.

Успение Пресвятой Богородицы в 2019 году выпало на среду, так что разговение Успенского поста 2019 как раз припадает на 29 августа. Поэтому уже можно есть и мясо, и яйца, и молочные продукты.

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