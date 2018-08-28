Спас Нерукотворный и Ореховый спас-2018: что нельзя делать, а что нужно

28 августа 2018, 15:51

"Главред" узнал, как праздновать Хлебный спас-2018.

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Что нельзя делать на Ореховый спас / 1zoom.ru

29 августа православные отмечают великий праздник – Ореховый спас-2018. Это название, можно сказать, народное. Церковный праздник 29 августа называется "Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа", или, если проще, Спас Нерукотворный. Есть и другие названия – Хлебный спас или Спас на холстах.

О том, что это за праздник, как его праздновать, приметах и гаданиях – мы уже писали в нашем материале Когда и как праздновать Ореховый спас-2018. В сегодняшнем материале – что нельзя делать на Ореховый спас. 

Ореховый спас: что нельзя делать

Первый запрет, который приходит на ум при упоминании религиозных праздников – это запрет на работу, так как во время церковных праздников надо заботиться о душе, а не о делах бренных. Однако на Ореховый спас все как раз наоборот – нельзя лениться и отлынивать от работы.

Читайте такжеУспение Пресвятой Богородицы-2018: все, что нужно знать о праздникеПо всей вероятности, это связано с тем, что Третий спас приходился на пору сбора урожая и активных приготовлений к зиме. К слову, на Третий спас на полях проводят "досевки", то есть досевают озимую рожь и собирают картофель.

При этом обязательно нужно в этот день помогать всем, кто в этом нуждается, то есть нельзя отказывать в помощи на Ореховый спас – особенно детям, больным и бедным.

Из других запретов:

  • на Хлебный спас нельзя ходить в лес без оберега, а то нечисть навредить может (а как раз в эту пору ходили за лесными орехами);
  • отказывать нуждающимся не только в помощи, но еще и в еде.

Кстати, запретов, связанных с едой (например, не вкушать мясо), в этот праздник нет, так как Успенский пост традиционно заканчивается накануне.

Ореховый спас: что можно делать, чтобы привлечь удачу на год

Спасом на холстах праздник прозвали потому, что в это время на Руси традиционно устраивали ярмарки, во время которых хозяйки запасались тканями и нитками впрок. Отсюда, по-видимому, и поверье, что на Хлебный спас непременно полагается что-нибудь купить, хоть какую-нибудь безделушку. Считалось, что пожадничавший в этот день человек весь последующий год проведет в нищете.

Также есть поверья, что на Ореховый спас непременно нужно:

  • перепробовать все блюда на праздничном столе – чтоб избежать проблем с деньгами на год вперед (чаще всего на стол подают блюда с орехами – шарлотку, печеные яблоки с орехами и др. – и хлеб из зерна нового урожая);
  • собрать побольше орехов: чем больше соберешь, тем урожайнее будет следующий год.

Собирая в лесу орехи, люди следили, не упадет ли им на голову часом два сдвоенных ореха: такая находка обещала удачу на год вперед. Впрочем, найти было мало – нужно взять такую "двойку" непременно левой рукой, положить в карман и сохранить.

Читайте такжеОреховый спас-2018: что несут в церковьТакже на Третий спас проходит освящение новых колодцев. Вода из таких источников впоследствии считается целительной и способной очистить душу от грехов.

И, конечно же, в этот день стоит постараться сходить в церковь или хотя бы помолиться дома.

Спас Нерукотворный: молитва

Спас Нерукотворный. Икона
Спас Нерукотворный. Икона

О, Преблагий Господи Иисусе Христе, Боже наш, Ты древле человеческаго естества Твоего лице, пресвятою водою смыв и убрусом отер, чудесно убо на том же убрусе изобразити Себе и Едесскому князю Авгарю во исцеление его от недуга послати благоволил еси. Се и мы ныне, грешнии рабы Твои, душевными и телесными недуги нашими одержимы, лица Твоего, Господи, ищем, и с Давидом во смирении душ наших зовем: не отврати Лица Твоего, Господи, от нас, и не отклонися гневом от рабов Твоих, Помощник нам буди, не отрини нас и не остави нас. О Всемилостивый Господи, Спасителю наш, изобрази Сам Себе в душах наших, да во святыни и правде жительствующе, будем сынове Твои и наследницы Царствия Твоего, и тако Тебе, Премилостиваго Бога нашего, купно со Безначальным Отцем Твоим и Пресвятым Духом славити не престанем во веки веков. Аминь.

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