Осень близится: синоптик назвала дату похолодания

Синоптик назвала дату похолодания / molbuk.ua

В понедельник, 26 августа, сухую и солнечную погоду в Украине обусловит антициклон Corina, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, температура воздуха составит + 26 + 33 градуса.

Она подчеркнула, что в Киеве 26 августа будет сухо и солнечно, столбики термометров поднимутся до + 28 градусов.

Диденко добавила, что в четверг, 29 августа, температура воздуха в столице понизится до +23 +24 градусов.

Напомним, ранее был опубликован неожиданный прогноз погоды до конца 2019 года.