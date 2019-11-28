"Общий враг": Макрон сделал громкое заявление про РФ и НАТО

Эммануэль Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал неоднозначное заявление относительно Российской Федерации. По его словам, Кремль не является врагом Североатлантического альянса.

"НАТО – это коллективный оборонный альянс. С чем и с кем он борется? Кто наш общий враг? Какие у нас общие темы? Это вопросы, которые заслуживают уточнения, и они являются стратегическими", - заявил французский лидер.

При этом он отметил, что не Россия является врагом, а терроризм.

"Является ли Россия сегодня нашим врагом, как я иногда слышу? Или Китай? Цель НАТО – обозначить их как врагов? Не согласен! Наш общий враг – терроризм, который покусился на каждую из наших стран", - подчеркнул Макрон.

Как ранее сообщал Главред, лидер Франции Эмманюэль Макрон рассмотрит предложение своего российского коллеги Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.