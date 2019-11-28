Наперекор НАТО: Макрон согласился рассмотреть предложение Путина по ракетам

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон / Сайт Кремля

Лидер Франции Эмманюэль Макрон готов рассмотреть предложение своего российского коллеги Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом французский президент сообщил в письме хозяину Кремля.

Макрон предложил "тщательно изучить" предложение Путина на двусторонних и многосторонних встречах. До сих пор страны-члены НАТО отклоняли российское предложение, а генсек Альянса Йенс Столтенберг неоднократно называл мораторий "невозможным". Таким образом, Макрон пошел наперекор официальной позиции НАТО.

Напомним, в сентябре стало известно, что президент России Владимир Путин направил странам-членам НАТО послание с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности в Европе и других регионах. Послание от хозяина Кремля получили в том числе и в Китае, а также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Главной темой послания стала ситуация вокруг развалившегося 2 августа советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года.

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Как известно, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в декабре 1987 года. Он считается центральным элементом контроля над ядерными вооружениями России и США. Он долгое время сдерживал гонку вооружений между двумя странами. Впервые Майкл Помпео объявил о намерении США выйти из договора в декабре 2018-го. Тогда же госсекретарь США выдвинул России 60-дневный срок для того, чтобы она вернулась к исполнению своих обязательств. Действие ультиматума завершилось 2 февраля 2019 года. Сообщалось, что если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через шесть месяцев.