Вмешательство Украины в выборы в США: в ФБР дали ответ

В ФБР дали ответ о вмешательстве в выборы в США / forumdaily.com

У Федерального бюро расследований США нет оснований считать, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016 года, заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

"У нас нет информации, указывающей на то, что Украина вмешалась в президентские выборы 2016 года", - отметил Рэй в интервью ABC News.

Вместе с тем он назвал Россию угрозой для президентских выборов 2020 году в США.

"Что касается самих выборов, мы считаем, что Россия представляет наибольшую угрозу", - добавил директор ФБР.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комитет по международным отношениям Конгресса США готовит введение новых санкций против России.