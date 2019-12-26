"Не на*бнулся опять?": в Сети жестко потроллили Путина-"хоккеиста"

Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади, а потом его потроллили / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин сыграл в хоккей в центре Москвы - на Красной площади - участвовал в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, его едко потроллили в Сети.

Лидер РФ традиционно вышел на лед под номером 11, с ним играли министр обороны Сергей Шойгу, чиновники и звезды российского хоккея, в частности, Валерий Каменский и Павел Буре.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий в Facebook опубликовал снимок, на котором, по его мнению, после хоккея с Шойгу запечатлен настоящий президент России, поскольку ему даже выдали "настоящую белую термокружку Путина", и у него онемевшая правая рука.

Под постом ряд интернет-пользователей едко потроллили российского лидера. "Не на*бнулся опять?" - поинтересовался Alex Drone. "Инсультник, как прекрасно", - поделился мнением Pavlo Kovalov. "…эхх… им бы туда пару гранат под ноги, вот бы было хорошо, такая компашка...", - написал Євгеній Сергійчук.

Напомним, в мае текущего года Владимир Путин упал на лед во время хоккейного матча в Сочи. СМИ писали, что президент России "шлепнулся", поскольку не заметил расстеленный ковер.