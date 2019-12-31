"Уже на месте": в Европе сказали свое слово по транзиту газа через Украину

Транзит газа / УНИАН

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отреагировал на заключение газового контракта между Россией и Украиной. Он высоко отметил работу сторон.

"Высоко оцениваю всю тяжелую работу и усилия! На основе политического соглашения, достигнутого на прошлой неделе между Россией, Украиной и Европейской Комиссией, транзитный контракт между соответствующими компаниями, – который обеспечит поставки газа в Европу на 1 января 2020 года, – сейчас подписан и скреплен печатью", - написал политик в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, он поприветствовал соглашение о сетях между Украиной и Словакией. Также Шефчович указал, что все составляющие для транзита газа через Украину "сейчас уже на месте", а "это отличные новости для энергетической безопасности Европы".

Как ранее сообщал Главред, 30 декабря в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия –Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.