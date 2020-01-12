Угроза утечки радиации: Канада и Япония объявили об авариях на АЭС

Канада и Япония объявили об авариях на АЭС

12 января сразу два крупных государства объявили об угрозе аварии на АЭС – на АЭС Иката на японском острове Сикоку и на АЭС Пикеринг в канадской провинции Онтарио.

Впрочем, сообщение об радиационной опасности в Онтарио впоследствии оказалось ошибочным. Местные власти уже поспешили заверить, что никакой опасности для общественности или окружающей среды обстановка на Пикеринге не представляет.

А вот в Японии все оказалось серьезнее.

На Икате произошел масштабный сбой при подготовке к плановому извлечению отработавших топливных стержней. Работы остановлены. Возможность утечки радиации или опасных повреждений администрация АЭС отрицает.

Напомним, 4 января Южно-Украинская АЭС сообщала о проблеме с энергоблоком. Тогда на предприятии заверили, что радиационное, экологическое и противопожарное состояние на АЭС сохраняется в пределах нормы.