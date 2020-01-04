Южно-Украинская АЭС сообщила о проблеме с энергоблоком / Открытые источники

Южно-Украинской АЭС (находится в Николаевской области) сообщила об отключении энергоблока №3: там сработала автоматическая защита.

"4 января 2020 года в 05:04 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты", — утончила пресс-служба Энергоатома.

Почему сработала защита – не объяснили, сославшись на выяснение причин. При этом на предприятии заверили, что радиационное, экологическое и противопожарное состояние на АЭС сохраняется в пределах нормы.

Читайте такжеСерьезное ЧП в Киеве: в столице зафиксировали выброс радиации"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", — заверили в Энергоатоме, добавив, что еще два энергоблока общей мощностью 2040 МВт всё еще работают.

Напомним, в зоне ЧАЭС впервые за много лет установили новогоднюю елку. На открытие елки приехали бывшие жители города, которые украсили дерево новогодними игрушками и своими детскими фотографиями.