Впервые за много лет: в зоне ЧАЭС установили новогоднюю елку - фото

В зоне ЧАЭС впервые за много лет установили новогоднюю елку.
Впервые с момента аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, в городе Припять установили новогоднюю елку.
По сообщению корреспондента телеканала ZIK, елку установили возле одного из центральных зданий Припяти - дворца культуры "Энергетик".
Издание отмечает, что на открытие елки приехали бывшие жители города, которые украсили дерево новогодними игрушками и своими детскими фотографиями.
Ранее Главред писал, что сепаратисты похвастались новогодними елками в Донецке и Луганске.
Также напомним, в Киеве главную елку страны торжественно открыли на день святого Николая, 19 декабря.