Как украсить елку в год Крысы – что нельзя вешать на дерево

Украшение елки 2020 года - чего не должно быть на дереве, приметы на Новый год Крысы / 1zoom.ru

Украшение елки 2020 года можно начинать уже сегодня, в День святого Николая 2019.

А чтобы не только праздник – но и весь новый год 2020 прошел удачно, без негатива в жизни и серьезных потерь, украсить елку в год Крысы нужно правильно. По приметам, на ней не должно быть всего 4 вещей – и Хозяйка года будет вами довольна.

Итак, как украсить елку 2020, чтобы умаслить Крысу:

не вешать игрушки-животные – исключение делается лишь для самой Мыши, с другими животными она может поссориться;

без игрушек черного цвета – он привлекает негатив в жилище, лучше организовать украшение елки в серебристых тонах, ведь Крыса-то белая и металлическая;

без битых игрушек – иначе будут проблемы и склоки в семье;

без матовых однотонных шаров – иначе можно ослабить свою положительную энергетику и подпортить атмосферу в доме.

Ранее мы писали о том, что нужно сделать до Нового года 2020 – приметы для удачи и денег. Мы выяснили, что одеть на Новый год 2020, в каком цвете его встречать и что делать, чтобы в опасный високосный год приметы не оставили без удачи и денег.