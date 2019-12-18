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Что нужно сделать до Нового года 2020 – приметы для удачи и денег

18 декабря 2019, 19:12

Что одеть на Новый год 2020, в каком цвете его встречать и что делать, чтобы в опасный високосный год приметы не оставили без удачи и денег.

Как встречать Новый год 2020, чтоб в високосный год приметы не лишили удачи и денег
Как встречать Новый год 2020, чтоб в високосный год приметы не лишили удачи и денег / 1zoom.ru

Новый год 2020 несется к нам на всех парах. Оглянутся не успеешь – и високосный год (приметы которого не слишком благоприятны) уже вступят в свои права.

Ранее Главред разобрался, можно ли покупать квартиру в високосный год, как играть свадьбу и другие приметы на 2020 год. Детальнее читайте в нашем материале Правда ли про високосный год 2020: что нельзя делать и как запреты обойти.

А теперь поговорим о том, как себе от опасностей Года Белой Крысы обезопасить.

Итак, чтобы в Новый год 2020 приметы приносили лишь удачу, нужно успеть до праздника:

  • раздать все долги – тогда можно рассчитывать на достаток в году новом;
  • отпустить все обиды – помириться со всеми, с кем были недопонимания, чтоб год прошел спокойно и без эксцессов;
  • сделать уборку (чтобы лад и гармония в жилище царили) – но так, чтобы не пришлось выносить мусор из дома аккурат перед Новым годом 2020 – по поверью, можно лишиться денег в кошельке и домашнего благополучия;
  • чтобы деньги водились в кошельке – перед Новым годом Крысы стоит раздать нищим милостыню;
  • в чем встречать Новый год 2020 – по знакам Зодиака или по личным предпочтениям выбирать, это неважно. Главное – надеть новые и лучшие украшения и наряд – это привлечет богатство;
  • старую одежду и обувь накануне выбросить – чтобы в прошлом остались и все неприятности;
  • резюмировать итоги года старого и составить план на год новый.

К слову, с предновогодней генеральной уборкой лучше не затягивать до 31 декабря. Есть примета: кто всё 31-е число протрудился – затем весь год в делах и заботах прокрутится, аки белка в колесе. Или крыса в лабиринте.

Сон, приснившийся в ночь на 31 декабря, может охарактеризовать весь грядущий год – его стоит запомнить.

Читайте такжеВ чем встречать Новый год 2020 и что делать: приметы

Денежные приметы на Новый год 2020 Крысы

Есть и особые на Новый год Крысы приметы – денежные. Об одной мы уже упоминали – раздать долги и новых не набирать. А теперь еще несколько:

  • нельзя встречать Новый год 2020 без денег в кошельке и/или на счету – запасливая Крыса такого не оценит;
  • положить в карман новогоднего наряда денежку или монетку – чтоб привлечь к себе материальное благополучие;
  • также монетку можно положить на порог дома – как бы "заплатить" Крысе за ее покровительство в новом году 2020;
  • украсить купюрами новогоднюю елку;
  • не нарезать хлеб на праздничный стол после заката;
  • не подавать на стол битой посуды;
  • не мыть посуду до полудня 1 января.

Ранее мы уже писали про новогоднее меню. Детальнее читайте в нашем материале Красивенные салаты на Новый год: как "умаслить" символ 2020 года.

приметы Новый год
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