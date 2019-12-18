Что нужно сделать до Нового года 2020 – приметы для удачи и денег

Как встречать Новый год 2020, чтоб в високосный год приметы не лишили удачи и денег / 1zoom.ru

Новый год 2020 несется к нам на всех парах. Оглянутся не успеешь – и високосный год (приметы которого не слишком благоприятны) уже вступят в свои права.

Ранее Главред разобрался, можно ли покупать квартиру в високосный год, как играть свадьбу и другие приметы на 2020 год. Детальнее читайте в нашем материале Правда ли про високосный год 2020: что нельзя делать и как запреты обойти.

А теперь поговорим о том, как себе от опасностей Года Белой Крысы обезопасить.

Итак, чтобы в Новый год 2020 приметы приносили лишь удачу, нужно успеть до праздника:

раздать все долги – тогда можно рассчитывать на достаток в году новом;

– тогда можно рассчитывать на достаток в году новом; отпустить все обиды – помириться со всеми, с кем были недопонимания, чтоб год прошел спокойно и без эксцессов;

– помириться со всеми, с кем были недопонимания, чтоб год прошел спокойно и без эксцессов; сделать уборку (чтобы лад и гармония в жилище царили) – но так, чтобы не пришлось выносить мусор из дома аккурат перед Новым годом 2020 – по поверью, можно лишиться денег в кошельке и домашнего благополучия;

(чтобы лад и гармония в жилище царили) – но так, чтобы не пришлось выносить из дома аккурат перед Новым годом 2020 – по поверью, можно лишиться денег в кошельке и домашнего благополучия; чтобы деньги водились в кошельке – перед Новым годом Крысы стоит раздать нищим милостыню ;

; в чем встречать Новый год 2020 – по знакам Зодиака или по личным предпочтениям выбирать, это неважно. Главное – надеть новые и лучшие украшения и наряд – это привлечет богатство;

– это привлечет богатство; старую одежду и обувь накануне выбросить – чтобы в прошлом остались и все неприятности;

накануне выбросить – чтобы в прошлом остались и все неприятности; резюмировать итоги года старого и составить план на год новый.

К слову, с предновогодней генеральной уборкой лучше не затягивать до 31 декабря. Есть примета: кто всё 31-е число протрудился – затем весь год в делах и заботах прокрутится, аки белка в колесе. Или крыса в лабиринте.

Сон, приснившийся в ночь на 31 декабря, может охарактеризовать весь грядущий год – его стоит запомнить.

Читайте такжеВ чем встречать Новый год 2020 и что делать: приметы

Денежные приметы на Новый год 2020 Крысы

Есть и особые на Новый год Крысы приметы – денежные. Об одной мы уже упоминали – раздать долги и новых не набирать. А теперь еще несколько:

нельзя встречать Новый год 2020 без денег в кошельке и/или на счету – запасливая Крыса такого не оценит;

положить в карман новогоднего наряда денежку или монетку – чтоб привлечь к себе материальное благополучие;

также монетку можно положить на порог дома – как бы "заплатить" Крысе за ее покровительство в новом году 2020;

украсить купюрами новогоднюю елку;

не нарезать хлеб на праздничный стол после заката;

не подавать на стол битой посуды;

не мыть посуду до полудня 1 января.

Ранее мы уже писали про новогоднее меню. Детальнее читайте в нашем материале Красивенные салаты на Новый год: как "умаслить" символ 2020 года.