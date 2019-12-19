Свято наближається: на главной елке страны зажгли огни

В центре Киева на Софийской площади прошло официальное открытие главной елки Украины.

По информации "112 Украина", празднование началось в 17:00 со встречи со Святым Николаем и карнавального шествия, после этого состоялся концерт с оркестром НАОНИ.

После того, как все полюбуются главной новогодней елкой страны, в 19:45 состоится выступление украинской группы "Друга Ріка".

Отметим, что высота елки достигает более 20 метров и на ее сооружение использовали 400 сосен. А для того чтобы ее украсить, использовали около 750 новогодних игрушек и около 4 км разноцветных гирлянд.

Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут расположены вокруг елки.

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