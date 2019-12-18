Новогодняя елка 2020: как нарядить елку на Новый год Крысы и елка своими руками фото

Традиция наряжать новогоднюю елку настолько древняя, что она уже вросла в сознание всего человечества как символ Нового года.

При этом всегда новогодняя елка – это больше, чем просто атрибут праздника. Новогодняя елка заряжает дом волшебной энергией, окрыляет детей и взрослых и вызывает искреннюю радость всех, кто рядом с ней.

Более того, огромную силу имеет сам процесс украшения елки - он сближает семью, создает атмосферу нежности, тепла, любви, веры в чудо и надежды на лучшее. Каждый взрослый в эти светлые дни, когда приходится заниматься новогодней елкой, ощущает себя чуточку ребенком.

Главред узнал, как нарядить елочку к Новому 2020 году Белой металлической Крысы, какие елки в моде и как сделать елку своими руками.

Как выбрать искусственную елку 2020

Многие в последнее время отдают предпочтение искусственным елкам. Во-первых, это выгодно, ведь один раз купил и какое-то время можешь даже не задумываться о елке. Во-вторых, это удобно, ведь при наличии чехла, который в период хранения елки убережет ее от пыли, лишних хлопот с уборкой не будет.

Виды искусственных елок

Покупая искусственную елку, поинтересуйтесь, как она разбирается и собирается. Искусственные елки бывают ствольными - разбираются на отдельные ветки, которые крепятся с помощью крючков к стволу. Сборка займет 5-10 минут.

Каркасная елка состоит из нескольких секций по линии ствола, ветки могут сгибаться, как спицы зонта. Собрать можно за пару минут.

Неразборная елочка – это, как правило, крохотные деревца, чаще всего настольные. Сборка не нужна.

На что обратить внимание при покупке искусственной елки

Не только внешний вид елки имеет значение. Немаловажно, чем она пахнет – принюхайтесь, не токсична ли новогодняя красавица. Также уточните, есть ли сертификат, который подтвердит, что елка не из материала, который легко воспламеняется.

Кроме того, подергайте короткие иголки — удостоверьтесь, что они не осыпаются, а также проведите рукой против роста иголок — они должны расправиться и принять прежний вид.

Модная елка 2020

Наступающий 2020 год — это год Белой Металлической Крысы, которая обожает роскошь, богатство и все блестящее, поэтому к празднику следует хорошенько подготовиться.

Основные цвета

Белая Металлическая Крыса осыплет вас всяческими благами, если основными цветами вашей новогодней елки будут ее любимые белый, золотой, серебряный, красный и зеленый цвет. Правда, эти цвета практически всегда были в моде на Новый год, поэтому, убеждены, угодить хозяйке года сможете легко. При этом главное в украшении новогодней елки 2020 – это настроение, с которым вы это будете делать, а цвета шаров можно, по желанию, и изменить.

Елочные украшения

Помимо елочных игрушек белого, золотистого, серебристого, красного и зеленого цветов, новогоднюю елку 2020 можно украсить красивыми цветами и сладостями, от которых хозяйка года будет в восторге.

Елка в стиле омбре

Новым трендом в украшение елки 2020 стал стиль омбре. Новогодняя елка в стиле омбре – это много разноцветных шаров, которые развешивают зонально. При этом один цвет плавно переходит в другой цвет или оттенок – скажем.

Елка в стиле кантри

Довольно оригинальной идеей в последнее время стало украшение елки в стиле кантри бумажными украшениями, фетровыми игрушками, небольшими фигурками из соломы или дерева, шишками, сушеными фруктами, игрушками из ниток и старинными аксессуарами.

Если хотите, чтобы ваша новогодняя елка выглядела как настоящая зимняя красавица, можете притрусить веточки искусственным снегом.

Гирлянды

И не забудьте о гирляндах. Мигающие огоньки дарят ощущение абсолютного счастья, покоя и искренней радости. Гирляндами можно украсить не только новогоднюю елку 2020, но и окна, дверные проемы, люстру и перила лестницы, если у вас дом. При этом стилисты советуют вплетать гирлянды 2020 в елочные веточки – будет выглядеть сказочно.

Новогодняя елка 2020 / Instagram

Новогодняя елка своими руками

Обстоятельства порой диктуют условия, поэтому не каждый может поставить новогоднюю елку в доме. У кого-то маленькие дети, у других – игривые животные, а третьи просто любят выделяться из толпы и каждый год сделать елку своими руками для них – уже целая традиция.

Елка из картона. Форма – это единственное, на что следует обращать внимание при создании елки 2020 своими руками. Самый простой вариант креативной ёлки на Новый 2020 год – это вырезанная из белого картона елка, которая устанавливается возле стены. Елку можно украсить всем, что есть под руками. А завершит композицию небрежно накинутая гирлянда.

Елка из сухих веток. Красивая новогодняя елка 2020 своими руками – это сухие ветки, которые обвязывают веревками и подвешивают возле стены. Ветки следует размещать в виде конуса. Потом эту чудесную конструкцию украшают.

Елка из макарон. Если вы хотите удивить всех на Новый год 2020, сделайте небольшую елку из макарон. Для этого нужно из картона сделать небольшой конус, приобрести макароны перья, бантики или ракушки и клей. Начинаете приклеивать макароны в направлении снизу вверх. Когда ваша макаронная елка готова, украшаете ее крошечными бусинками или макаронами другой формы - тоже приклеиваете. К слову, макароны можно побрызгать золотой или серебристой краской - перед тем, как украшать.

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