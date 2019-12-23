Сепаратисты похвастались новогодними елками в Донецке и Луганске - фото, видео

Оккупанты открыли главные новогодние елки-2020 в Донецке и Луганске.

По информации сепаратистских СМИ, в Донецке открытие елки прошло в понедельник, 23 декабря, а в Луганске на несколько дней раньше - 20 декабря.

В Донецке елку установили на площади Ленина. Утверждается, что на празднике собрались около 10 тысяч горожан. В церемонии приняли участие незаконные "заместитель председателя Совета Министров ДНР" Дмитрий Трапезников и "и.о. главы администрации" Алексей Кулемзин.

Открытие елки в "ДНР"

Высота новогодней елки "ДНР" – 23 метра. Она украшена светодиодной гирляндой длиной более 3 км, которую в прошлом году приобрели в России. Цвет украшений – сине-белый. На дереве также есть контрастные белые гирлянды, которые напоминают снежки.

Открытие елки на Театральной площади в центре Луганска также сопровождал концерт. На праздник явился "глава администрации" города Манолис Пилавов.

Новогодняя елка в Луганске

Напомним, в Киеве открыли главную елку страны 19 декабря.