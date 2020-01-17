Адвокат Парнаса "слил" видео, подтверждающее ложь Трампа

Дональд Трамп / УНИАН

История с импичментом президента США Дональда Трампа продолжает набирать обороты. Так, в Сети обнародовали видео, на котором в 2016 году Лев Парнас общается с американским лидером и экс-главой ГФС Романом Насировым.

"Вот человек - "я его совсем не знаю, не знаю, откуда он, ничего о нем не знаю", а также Лев Парнас, и Роман Насиров, бывший глава Государственной фискальной службы Украины в Мар-а-Лаго в декабре 2016 года", - написал адвокат Джозеф Бонди в своем Twitter-аккаунте в комментарии к обнародованному ролику.

Видео длится всего 14 секунд и невозможно разобрать слова, но видно, как Трамп общается с Парнасом и Насировым. При этом президент США отрицает свое знакомство Парнасом.

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу в прошлом году, чтобы надавить на своего украинского коллегу Владимира Зеленского