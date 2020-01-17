Адвокат Парнаса "слил" видео, подтверждающее ложь Трампа

Дональд Трамп заверял, что не знаком с левом Парнасом.
История с импичментом президента США Дональда Трампа продолжает набирать обороты. Так, в Сети обнародовали видео, на котором в 2016 году Лев Парнас общается с американским лидером и экс-главой ГФС Романом Насировым.
"Вот человек - "я его совсем не знаю, не знаю, откуда он, ничего о нем не знаю", а также Лев Парнас, и Роман Насиров, бывший глава Государственной фискальной службы Украины в Мар-а-Лаго в декабре 2016 года", - написал адвокат Джозеф Бонди в своем Twitter-аккаунте в комментарии к обнародованному ролику.
Видео длится всего 14 секунд и невозможно разобрать слова, но видно, как Трамп общается с Парнасом и Насировым. При этом президент США отрицает свое знакомство Парнасом.
Here’s the "I don’t know him at all, don’t know what he’s about, don’t know where he comes from, know nothing about him" guy, w Lev Parnas & Roman Nasirov, former head of Ukrainian Fiscal Service, at Mar-a-Lago 12/16. @POTUS .@realDonaldTrump@Acosta#LevRemembers#LetLevSpeakpic.twitter.com/5B5QY2DJEg— Joseph A. Bondy (@josephabondy) 16 января 2020 г.
Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу в прошлом году, чтобы надавить на своего украинского коллегу Владимира Зеленского