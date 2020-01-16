Раскрыт хитроумный план Трампа: Парнас рассказал, почему президент США не поехал в Польшу

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу в прошлом году, чтобы надавить на своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом заявил близкий соратник личного адвоката президента США Лев Парнас.

В августе 2019 на США обрушился ураган Дориан, а глава Белого дома использовал погодные условия как оправдание.

"Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана. А потому, что он слился, потому что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление (о расследовании в отношении Байдена, - Главред)", - рассказал Парнас в интервью MSNBC.

Читайте такжеИмпичмент Трампа: названа дата суда над президентом СШАНапомним, Лев Парнас также признался, что в мае 2019 года президенту Украины Владимиру Зеленскому все же поставили ультиматум о том, что американская помощь будет прекращена, если не будет расследования против сына экс-виц-президента Джо Байдена. Причем речь шла не только о военной помощи, но и вообще о любой помощи Киеву.

Как сообщал Главред, 1 сентября 2019 года должна была состояться встреча президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Планировалось, что они встретятся в Варшаве, куда оба президента должны были приехать для участия в мероприятиях по случаю годовщины Второй мировой войны. Позже стало известно, что президент Трамп отменил запланированный официальный визит в Польшу.