Встречи с мировыми лидерами: СМИ узнали о планах Зеленского в рамках визита в Варшаву

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся в Варшаве / коллаж ЗН

В рамках двухдневного визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии.

"Относительно структуры визита - планируется два дня. Первый день - польский двусторонний визит, второй день связан с отмечанием годовщины начала Второй мировой войны", - заявил источник УНИАН в дипломатических кругах.

31 августа Варшаве у Зеленского состоятся встречи с польским руководством - президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и представителями парламента Польши.

Читайте такжеВолкер рассказал, чего ждут от Зеленского во время встречи с ТрампомКроме того, запланированы встречи президента Украины с представителями польского бизнеса и украинской общины в Польше.

1 сентября глава украинского государства проведет ряд двусторонних встреч. "Пока у нас подтверждена Бельгия, Литва, Грузия, возможно, будут еще встречи, прорабатывается вопрос встречи с президентом США Дональдом Трампом", - добавил собеседник агентства.

Напомним, ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о планируемой встрече Трампа и Зеленского.