Встреча с Зеленским не состоится: Трамп отменил визит в Польшу – Bloomberg

30 августа 2019, 01:52

Источники сообщают, что в Варшаву приедет вице-президент США Майк Пенс.

Трамп Зеленский
Встреча Трампа и Зеленского под угрозой срыва / коллаж ЗН

Из-за урагана Дориан, который может обрушится в ближайшие дни на Флориду, президент США Дональд Трамп отменил запланированный ранее официальный визит в Польшу, где должен был встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, вместо Трампа для визита Польшу делегирован вице-президент США Майк Пенс.

"Президент Дональд Трамп отменил поездку в Польшу в эти выходные из-за урагана Дориан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ураган ожидается во Флориде в ближайшие выходные. Он принесет сильные проливные дожди и шкальный ветер до 130 миль в час (290 километов).

Напомним, ожидалось, что в рамках двухдневного визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о планируемой встрече Трампа и Зеленского.

Как сообщалось, Волкер рассказал, чего ждут от Зеленского во время встречи с Трампом.

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