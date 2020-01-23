Украинская пианистка сразится за статуэтку Грэмми

Украинка может получить Грэмми / Фото: Facebook/Надежда Шпаченко

Пианистка из Украины Надежда Шпаченко номинирована на музыкальную премию американской Академии звукозаписи Грэмми сразу в двух номинациях категории Классическая музыка.

Как сообщает Радио Исландия, талантливая украинка попробует получить статуэтку в номинациях Лучший сборник и Продюсер года в классической музыке за альбом The Poetry Of Places.

Пластинка содержит новые сольные произведения Шпаченко, исполненные вместе с пианистом Филармонии Лос-Анджелесa Джоэном Пирсом Мартином и перкуссионистами коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллс).

Как известно, Шпаченко получила степень профессора музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне. Она уже давно известна в США, поскольку специализируется на исполнении современных композиций на фортепиано.

"На ее счету премьерные исполнения произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других. Во время своих концертов Надежда исполняет произведения за роялем, но играет также и на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее выступления сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе, а также мультимедийными материалами", - говорится в сообщении.

Узнать результаты можно будет на 62-й церемонии награждения Грэмми, которая запланирована на 26 января 2020 года.

Напомним, организаторы ежегодной премии Грэмии, которая в 2020 году пройдет 26 января, назвали большой список номинантов на конкурс.

Как известно, в США неизвестный застрелил рэпера Эрмиса Асгедома, номинанта Грэмми, выступающего под псевдонимом Nipsey Hussle.