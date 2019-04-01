В США застрелили рэпера-номинанта Грэмми

Nipsey Hussle расстреляли у его машины / instagram.com/nipseyhussle

В США неизвестный застрелил рэпера Эрмиса Асгедома, выступающего под псевдонимом Nipsey Hussle.

Поздно вечером 31 марта в районе Гайд-парка Лос-Анджелеса темнокожий парень около 20 лет вошел в магазин Асгедома Marathon и в упор выстрелил в рэпера, передает TMZ.

33-летнего музыканта пытались реанимировать прибывшие медики, но все было тщетно - он от огнестрельного ранения.

Кроме того, пострадали еще два сотрудника магазина, они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее в США умер известный рэпер и экс-парень Арианы Гранде.