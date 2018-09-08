В США умер известный рэпер и экс-парень Арианы Гранде

Мак Миллеру было всего 26 лет.
В США в возрасте 26 лет умер рэпер Мак Миллер (настоящее имя Джеймс Малкольм Маккормик).
Тело артиста нашли в его собственном доме в долине Сан-Фернандо, сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы Калифорнии.
Предварительная причина смерти, которую в полиции назвали "достаточно очевидной", - передозировка наркотиками.
Рэп-исполнитель был бывшим бойфрендом известной американской певицы Арианы Гранде. Исполнительница пока не отреагировала на новость о смерти экс-возлюбленного.
Ранее застрелили еще одного рэпера: Smoke Dawg расстрелян в Торонто.