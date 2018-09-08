В США умер известный рэпер и экс-парень Арианы Гранде

Мак Миллер скончался от передозировки наркотиков / https://www.instagram.com/macmillerig/?hl=ru

В США в возрасте 26 лет умер рэпер Мак Миллер (настоящее имя Джеймс Малкольм Маккормик).

Тело артиста нашли в его собственном доме в долине Сан-Фернандо, сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы Калифорнии.

Предварительная причина смерти, которую в полиции назвали "достаточно очевидной", - передозировка наркотиками.

Рэп-исполнитель был бывшим бойфрендом известной американской певицы Арианы Гранде. Исполнительница пока не отреагировала на новость о смерти экс-возлюбленного.

Ранее застрелили еще одного рэпера: Smoke Dawg расстрелян в Торонто.