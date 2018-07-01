Застрелили еще одного рэпера: Smoke Dawg расстрелян в Торонто

Убит еще один рэпер: канадского исполнителя Smoke Dawg застрелили в Торонто вечером 30 июня.

Об этом в воскресенье, 1 июля, сообщает NME.

По данным издания, несколько свидетелей услышали стрельбу около ночного клуба на оживленной улице в центре города; в ходе перестрелки пострадала одна женщина и двое мужчин, которые были госпитализированы. Позднее один из пострадавших скончался от полученных ранений; по неподтвердженным пока данным это и был Smoke Dawg.

Полиция заявляет, что подозреваемым в нападении удалось скрыться с места преступления, проводится расследование. Также полиция пока не подтвердила информацию о смерти 21-летнего исполнителя, однако друзья Smoke Dawg уже выразили свои соболезнования в социальных сетях.

Smoke Dawg стал известен в 2015 году после выхода его песни Still. Еще большую популярность ему принесло совместное выступление с рэпером Дрейком, которое состоялось в 2017 году.

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Напомним, 19 июня в Майами на улице был убит двадцатилетний рэпер из Флориды Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion.

Также 19 июня в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания) был убит 21-летний рэп-исполнитель Трейвон Смарт, выступавший под псевдонимом Jimmy Wopo.