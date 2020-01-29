Дадут новую должность: в России предложили лишить Путина поста президента

Владимир Путин / Reuters

В России продолжается активная работа над поправками в Конституцию РФ. Уже внесено более 100 предложений. Часть из них - вполне разумные, часть – вызывают недоумение.

Одной из таких поправок является предложение переименовать должность президента России в "Верховного правителя", передает Коммерсант.

Кроме того, в РФ озадачились тем, чтобы возможно внести в Основной закон пункт о том, что православие является основной религией России, а также закрепить за РФ статус "державы-победительницы" во Второй мировой войне.

Стоит отметить, что заседания рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ проходят в закрытом режиме, а в ее состав вошли 75 человек, в том числе и ряд одиозных персонажей. В частности, автор законов о наказании за оскорбление власти и суверенном интернете сенатор Андрей Клишас, писатель-боевик "ДНР" Захар Прилепин, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

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Как ранее сообщал Главред, в Москве прошел митинг из-за готовящихся поправок в Конституцию Российской Федерации, на котором заметили командира боевиков "ДНР" Игоря Гиркина.