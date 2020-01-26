"Интеграция Донбасса": Гиркин с "новороссами" выдвинули требования Путину

Игорь Гиркин / скриншот

В Москве прошел митинг из-за готовящихся поправок в Конституцию Российской Федерации. Собравшиеся активисты выдвинули требование провести референдум по этому вопросу.

По данным Новой газеты, на акции присутствовали представители "Левого Фронта", "Другой России", а также движения "Новороссия". Всего собралось несколько сотен участников.

При этом лидер "Левого Фронта" Сергей Удальцов в своем Twitter-аккаунте сообщил, что среди протестующих были замечены командир боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) и полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков.

Также участники акции требовали включить в Конституцию РФ положения о "прогрессивном налоге для богатых" и "интеграции Донбасса в Россию".

Стоит отметить, что в комментариях под постом Удальцова пользователи соцсети не очень жаловали митингующих: "Публика серьезная, одни маргиналы, побывавшие в отдаленных местах", "В основном, - все иностранные агенты...)", "Перепись м*даков", "Это тот самый Развозжаев, с которым ты хотел отрезать часть России??? Торгамадзе заплатил? ПИ*АРАСЫ!!! Вас надо было посадить ПОЖИЗНЕННО!!!" и другие.

Как ранее сообщал Главред, экс-министр обороны террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что российский поезд в Крым мог пройти через "Новороссию" еще в 2015 году,