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"Русских поделили на два сорта": Гиркин назвал цену моста в Крым слишком высокой

24 декабря 2019, 16:57

Стрелков уточнил, что мост пришлось строить потому, что "в исторической Новороссии оккупация".

Гиркин
Гиркин назвал цену моста в Крым слишком высокой / Соцсети

Экс-министр обороны террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который ранее предрек "наногению" Путину судьбу Милошевича за "всё говно", заявил, что российский поезд в Крым мог пройти через "Новороссию" еще в 2015 году, при чем без всякой войны и не было бы большой крови и таких последствий.

"За крымчан можно порадоваться, им жить станет проще и сытнее, вот только...Вот только я домой в Донецк ни поездом, ни самолетом поехать/полететь не могу, а не могу сразу по нескольким причинам - жд вокзал в зоне возможного обстрела, а аэропорт снесли к чертям собачьим, потому как с его территории ОПГ ВСУ палило по мирным кварталам. Кроме того, поезда с России в "ДНР" не ходят, и в "ЛНР" не ходят, потому как РФ здесьнет, а еще посаженные этой самой отсутствующей РФ местные царьки не особо то и хотят каких либо поездов, списанный в ЕС автобус приносит доходы гораздо больше...", -  возмутился Стрелков.

При этом Гиркин уточнил, что мост пришлось строить потому, что "в исторической Новороссии оккупация".

Плюс он обратил внимание на то, что "русских поделили на два сорта – сакральные (Крым) и не так вставшие ленивые полухохлы (все остальные)".

"Дальше было по-разному - крымчанам Родина и мега-проекты, харьковчанам, херсонцам, одесситам и иже с ними оккупация и украинизация, а Донбассу, который в своей рабочей простоте не понял что это многоходовочка, и встал как ему советовали пропагандисты - война и непризнанный анклав. Встали бы мы в любом случае конечно, есть вещи которые потерпеть конструктива не хватит, но действовали бы по другому...", - отметил Гиркин на своей странице в соцсети.

Также Гиркин громогласно вопрошает, "чем русские люди Донбасса хуже русских людей Крыма?"

"А русские Харькова? Херсона? Одессы? И не слишком ли высокая цена за Крым десятки тысяч погибших и искалеченных умноженная на сегрегацию русских по региону рождения? Это в телевизор можно двинуть мифы о ХПП и игре вдолгую, а самому себе? А детям на аллее ангелов? А старикам в многотысячной очереди за пенсиями? А тем кого из РФ депортировали/выдавили/не допустили на официальные мероприятия патамушта не признанные?", - заявил бывший боевик.

Резюмируя, Гиркин подчеркнул, что цена моста в Крым слишком высокая.

"Российский поезд в Крым мог пройти через Новороссию еще в 2015 году, при чем без всякой войны. И не было бы большой крови и таких последствий", - подытожил он.

Отметим, под сообщением Гиркина разразился бурный спор об оккупированном Крыме и войне на Донбассе.

 "Всё верно и точно. Выиграли Крым, зато благополучно продули всю украинскую партию. Отдали бандеровцам промышленные центры в Харькове, Донбассе, Днепропетровске. А самое главное - 20-30 млн. русских людей, которым уже 5 лет в усиленном режиме промывают мозги и готовят в качестве расходного материала в будущей полномасштабной войне. Де-факто, США и Запад превзошли успех Гитлера: Окраина разграблена и разорена, а русские сами воюют друг с другом. И всё это при принципиальном невмешательстве Кремля, для которого Русская весна оказалась не менее страшна, чем для Запада и бандеровщины", - обратил внимание Сергей Русов.

"На те деньги, которые были потрачены на строительство моста и украдены можно было в 2014 году купить всю усраину пару раз, ещё бы и осталось", - отметила Амина Лямина.

"Зажравшийся олигархатский режим не протянет столько сколько протянул в СССР. Сто лет назад началось это с массовых казней русского народа и должно закончится такими же казнями но уже зажравшейся элитки", - считает Иван Семенов.

Читайте также"Убьют кучу русских, остаются желторотые": Гиркин сообщил об отступлении боевиков в "ДНР"Напомним, в понедельник 23 декабря российский президент Владимир Путин проехал по новому железнодорожному мосту через Керченский пролив в кабине машиниста.

Отметим, таким образом Путин запустил движение железнодорожной ветки в Крым.

К слову, Путин отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань (станица в Темрюкском районе Краснодарского края) вместе с рабочими.

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