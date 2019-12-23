"Покатушки маразматической бабушки": вояж Путина через Керченский пролив показали на видео

Путин открыл железную дорогу в Крым / скриншот из видео

В понедельник 23 декабря российский президент Владимир Путин, который ранее назвал условия продолжения транзита газа через Украину, проехал по новому железнодорожному мосту через Керченский пролив в кабине машиниста.

Отметим, таким образом Путин запустил движение железнодорожной ветки в Крым.

К слову, Путин отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань (станица в Темрюкском районе Краснодарского края) вместе с рабочими. А вот первый пассажирский поезд проедет по мосту 25 декабря.

Также Путин оценил железнодорожное движение после поездки.

"Значительно мягче идет, чем автомобили", — сказал президент России.

Владимир Путин проехал по новому железнодорожному мосту через Керченский пролив в кабине машиниста pic.twitter.com/Q9hqiAfTvw — НТВ (@ntvru) 23 декабря 2019 г.

Отметим, на новом маршруте, который проходит через Керченский пролив, будет работать пять одноэтажных поездов. Стоимость билета — от 3500 рублей в плацкартном вагоне и от 3906 рублей — в купе.

‘Значительно мягче идёт, чем автомобильный’



Путин в кабине поезда уже на Керченском мосту pic.twitter.com/KAkBYKyawt — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 23 декабря 2019 г.

Четыре двухэтажных состава будут курсировать между Севастополем и Москвой, время в пути — 33 часа. Билет в купе будет стоить от 2996 рублей, а в СВ — от 9952 рублей.

Также отметим, в соцсетях вояж Путина вызвал бурю эмоций.

"Покатушки маразматической бабушки...", - высказался некий Александр.

"Теперь осталось дождаться на сколько подорожает отдых в Крыму", - поинтересовался Владимир Михайлов.

"И вся Россия и Украина и весь мир в переживаниях... А покушал ли а покакал ли.. Дожили", - высказался Олег Нейковчан.

"ТеплоВОЗ-электроВОЗ марки "хуйлоВОЗ"", - сказал некто под никой Серый.

Путин о докладе Ротенберга о работе на Крымском мосту: Ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг мне позвонил ночью и говорил таким голосом, что я спросил: ты что, выпил что ли? Он говорит: Нет! pic.twitter.com/oRTPwNZqo1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 декабря 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, Россия спустя четыре года завершила незаконное строительство моста через Керченский пролив в оккупированном Крыму.

"Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приёму первых поездов", - сообщил начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог Тамань Кайрат Турсунбеков.