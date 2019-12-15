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"Украина успешно просрана": Гиркин предрек "наногению" Путину судьбу Милошевича за "всё говно"

15 декабря 2019, 09:48

Стрелков оценил внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Раду законопроекта о децентрализации, который так напугал главарей "ЛНР" и "ДНР".

Гиркин
Гиркин оценил внешнюю политику Путина / Соцсети

Экс-министр обороны террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который ранее сообщил об отступлении боевиков в "ДНР", поставил неутешительный диагноз всей путинской внешней политике в Украине.

"Глупость, помноженная на измену и дополненная трусостью и жадностью - диагноз всей путинской внешней политике на Украине (и не только). Пока за все эти "выдающиеся качества" - "отдуваются" простые русские люди. Но пример Милошевича (и не только) наглядно демонстрирует, что кое-кому из Великих Геостратегов тоже иногда приходится отвечать за... всё говно, которое они принесли другим", - выпалил бывший патрон террористов в соцсети.

При этом Гиркин оценил внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Раду законопроекта о децентрализации, который так напугал главарей "ЛНР" и "ДНР".

"Но плевать, цель у Киева чуть другая. И эта цель - дать Западу козырь, показав выполненные в одностороннем порядке Минские соглашения. Можно угадать с одного раза - кому поверят...По сути идет игра вдолгую, та самая которой так гордились россияне, и цель которой - принудить Москву выполнить Минск в интерпретации Киева. И парировать эти ходы будет очень трудно, Москва САМА отказалась от Республик в пользу ОРДЛО, САМА провела минские через ООН, и теперь сама же вынуждена маневрировать на крайне неудобной позиции под мощнейшим санкционным и дипломатическим прессом. Воистину, сами, все сами, платят же за это жители Донбасса и в финале светит все та же война либо капитуляция", - особо подчеркнул Гиркин.

Отметим, в комментариях под сообщением Гиркина граждане спросили, возможен ли реванш.

"А не может ли в решающий момент во внешней политике Наногения произойти такого же крутого разворота, какой произошёл после визита Буркхальтера в 2014, только в обратном направлении?", - вопрошает Константин Черняков.

"Константин, нет. Кишка тонка. "Разворот" мог быть совершен весной 14-го и даже был реально начат (скорее по легкомыслию и глупости). Но Оне быстро обделались... и теперь показать, что с тех самых пор ходят обгаженные - ни за что не решатся", - ответил Стрелков.

"Ну, благодаря многоходовочным действиям Украина успешно просрана (извините, за грубость слов) но, блин, можно же ещё переломить ситуацию, "внести вклад" не в Сирию, а в ЕС, во Францию и в Германию, через протесты сменить там власть! Благо для нас, они сейчас там постоянно митингуют, собирать ничего не надо... Франция, Германия и конец ЕвроСовку... Причём даже не важно, левые там или правые...", - пишет Георг Давыдов.

"George, ну что Вы такое говорите! Там-же "уважаемые партнеры", а не всякая русская шелупонь...", - парировал Стрелков.

"Опять обставили многоходовочника. А вот не надо других глупее себя считать, а то пока ты в ходах своих путаешься, глядь, а клеточки все вокруг уже заняты. Сам себе все пути отрезал. Кто же ему так посоветовал? Так загнать себя в капкан, надо очень постараться, одному до такого не додуматься.А ведь крови русской за время правления Путина пролилось очень много. Вот какой миротворец у нас президент", - высказалась Елена Липилина.

"Чтобы с кем-то о чём-то разговаривать "с позиции силы", как хотел в начале Пыня, - эта сила просто должна быть. Экономическая и военная. А у них адмирал Кузя скоро пойдёт на скрепы, с экономикой тоже хорошо. Так что сейчас можно только надувать щёки и втихаря стирать обгаженные штаны", - считает Юрий Хренов.

"Это у них дипломатия такая. Циничная и русоненавистническая.Дипломатия до маразма проста. Чтобы заполучить лакомый кусочек, нужно что-то прихватить ещё вдовесок с собой, а потом уже торговаться за этот довесок, отводя ненужный взор от требуемого объекта. Не было бы, Славянска и Донбасса, сейчас бы весь этот спор шёл вокруг Крыма", - сказал Сергей Евтушенко.

Читайте также"Поздновато, смешно, попытка попугать": Гиркин назвал причину принятия в "ДНР" закона  о госграницеНапомним, ранее Игорь Гиркин громогласно высказался о прошедшей в Париже встрече лидеров нормандской четверки – Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона и высмеял "дохловатого старика" - президента России.

"Самого страшного (судя по всему) не произошло. Но не попятиться на пол-шажка Полуделкин-Недоделкин конечно-же не мог... Попятился - еще несколько кусков ЛДНР вскоре уйдёт в "серую зону" с почти неизбежным - в будущем - взятием их под контроль укро-войсками. Впрочем, от нашего недо-Кощея можно было-бы ожидать и худшего. Как говорится - "спасибо и на этом",  - отметил Гиркин на своей странице в соцсети.

ДНР ЛНР Стрелков децентрализация война на Донбассе Игорь Гиркин новости России путинизм
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