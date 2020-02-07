Встреча Лукашенко и Путина: в Сочи произошло ЧП с российским самолетом

Алесандр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: Белта

Самолет с российской делегацией в пятницу, 7 февраля, не смог приземлиться в Сочи. Причиной экстренной ситуации стали погодные условия.

По данным ТАСС, Ил-96 около часа кружил над Черным морем, но из-за сильного попутного ветра не смог приземлиться. По словам капитана самолета, "погода в Сочи только ухудшилась". Поэтому, по его словам, "было принято решение уйти на запасной аэродром Минеральные Воды".

При это вылет самолета Специального отряда Россия был задержан на два часа в московском аэропорту Внуково из-за снежного бурана с боковым ветром.

Известно, что на борту находятся вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

Стоит отметить, что 7 февраля в Сочи должна состоятся встреча российского лидера Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как ранее сообщал Главред, Беларусь решилась на смелый шаг и закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти после того, как ей не удалось договориться с президентом России Владимром Путиным о покупке нефти.