Путину назло: Беларусь нашла альтернативу российской нефти

Россия, беларусь

Беларусь решилась на смелый шаг и закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти после того, как ей не удалось договорится с президентом России Владимром Путиным о покупке нефти.

Российские СМИ пишут, чо поставка нефти будет происходить через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в двадцатых числах января нынешнего года. В данный момент неизвестно, продолжить ли Беларусь покупать нефть у Норвегии в будущем.

Как ранее писал Главред, эксперт оценил хитрый план Лукашенко раздобыть нефти без России.

Также напомним, Беларусь сделала Украине предложение по поводу транзита нефти.