Купить нефть в обход России: Беларусь сделала Украине предложение

Беларусь хочет покупать нефть у Украины / УНИАН

Беларусь пытается решить вопрос с поставками нефти в обход России и направила предложения о покупке нефти в Украину, Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии, заявил во вторник, 14 января, первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны Александра Лукашенко, который ранее распек Путина за дешевый газ для Германии.

"Правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты. Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме", - сказал Крутой.

При этом чиновник отметил, альтернативные варианты поставки конкретной нефти они получат совсем скоро.

По словам Крутого, Беларусь не хочет платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме.

"Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно", - сказал он, передает агентство БелТА.

Резюмируя, Крутой подчеркнул, что российские партнеры пока не идут навстречу Беларуси в вопросе пересмотра размера премии к цене на нефть.

Читайте такжеРоссия остановила поставки нефти в Беларусь: первые подробностиНапомним, ранее сообщалось, представители Российской Федерации и Беларуси провалили переговоры о транзите нефти. Так, Федеральная антимонопольная служба РФ и белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли не смогли договориться о тарифах.

По информации, Беларусь предложила повысить тарифы по действующей методике, но российская сторона осталась недовольна расчетами ОАО Гомельтранснефть Дружба.