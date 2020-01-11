"Горлопанят о победе": Лукашенко распек Путина за дешевый газ для Германии

Александр Лукашенко / belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил Российской Федерации недовольство. Негодование белорусского лидера вызвала цена газа, который поставляет Газпром.

По словам Лукашенко, Кремль "горлопанит" о 75-летии победы во Второй мировой войне, но Германии продает газ в три раза дешевле, чем Беларуси.

"75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно – и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", – цитирует президента Беларуси агентство БелТА.

При этом он указал, что не договорился с Путиным о поставках нефти из-за цены.

"Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли", – объяснил Лукашенко.

Кроме того, он пожаловался на Газпром, который купив за 5 миллиардов Белтрансгаз, пообещал к 2016 году "выйти на внутрироссийскую цену по газу", чего так и не произошло.

"Была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано", – подытожил президент Беларуси.

Как ранее сообщал Главред, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен просить у России скидок на газ или нефть.