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"Кто помогать будет?": Лукашенко распек РФ за взрыв на ЧАЭС и потребовал компенсацию

24 декабря 2019, 16:38

Президент Беларуси напомнил, что Россия сама называет себя правопреемницей СССР, а Горбачев взял ответственность за катастрофу.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил Российской Федерации о взрыве на Чернобыльской АЭС. По его словам, Москва должна Минску деньги за нанесенный ущерб как правопреемница СССР.

"Они всегда говорят - власти России: "Мы правопреемники Советского Союза... Но ты хотя бы за это (мы не просим денег, ничего) помоги - миллиардов 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток Газпрому, поставь в Беларусь. Люди ведь пострадали. И как правопреемники", - отметил Лукашенко.

При этом белорусский лидер указал, что не Минск строил атомную станцию и ее не взрывал.

"А 80 процентов горя упало на нас, чуть-чуть на Брянскую область, немного на Украину", - говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что страна по сегодняшний день борется с последствиями катастрофы на ЧАЭС. Помимо этого, он посетовал, что люди возле зоны отчуждения не могут использовать дрова из-за радиационного загрязнения.

"Советский союз развалился, кто помогать будет? И вы сегодня за 10 долларов за газ торгуетесь?" - возмутился политик.

Также он напомнил, что центральная власть СССР в лице Михаила Горбачева взяла на себя ответственность за пострадавшую от радиации Беларусь.

Как ранее сообщал Главред, президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался на Российскую Федерацию, заявив, что Москва прессует Минск.

Россия Беларусь компенсация Чернобыль Александр Лукашенко
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