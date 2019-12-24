"Кто помогать будет?": Лукашенко распек РФ за взрыв на ЧАЭС и потребовал компенсацию

Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил Российской Федерации о взрыве на Чернобыльской АЭС. По его словам, Москва должна Минску деньги за нанесенный ущерб как правопреемница СССР.

"Они всегда говорят - власти России: "Мы правопреемники Советского Союза... Но ты хотя бы за это (мы не просим денег, ничего) помоги - миллиардов 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток Газпрому, поставь в Беларусь. Люди ведь пострадали. И как правопреемники", - отметил Лукашенко.

При этом белорусский лидер указал, что не Минск строил атомную станцию и ее не взрывал.

"А 80 процентов горя упало на нас, чуть-чуть на Брянскую область, немного на Украину", - говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что страна по сегодняшний день борется с последствиями катастрофы на ЧАЭС. Помимо этого, он посетовал, что люди возле зоны отчуждения не могут использовать дрова из-за радиационного загрязнения.

"Советский союз развалился, кто помогать будет? И вы сегодня за 10 долларов за газ торгуетесь?" - возмутился политик.

Также он напомнил, что центральная власть СССР в лице Михаила Горбачева взяла на себя ответственность за пострадавшую от радиации Беларусь.

Как ранее сообщал Главред, президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался на Российскую Федерацию, заявив, что Москва прессует Минск.