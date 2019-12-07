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"Не просим ничего": Лукашенко на встрече с Путиным озвучил условия объединения

7 декабря 2019, 20:13

Белорусский лидер обещает не настаивать на каких-либо преференциях.

Лукашенко и Путин
Лукашенко и Путин обсудили объединение стран / Фото: Белта

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным согласился на интеграцию с РФ, но при равных экономических условиях для предприятий.

"Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор, — люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Равные условия — больше ничего не надо", - цитирует главу государства Белта.

По словам Лукашенко, он не намерен просить у России скидок на газ или нефть, но хочет, чтобы интеграция происходила в условиях экономического равенства для предприятий.

"Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать (в настоящее время цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м., — ред) и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия", — уточнил Лукашенко.

К слову, после вступительных слов двух президентов в помещении, где проходила пресс-конференция, внезапно погас свет.

"Это Дима Песков. Я знаю", — пошутил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко высказался относительно интеграция России и Беларуси и заявил, что не собирается "сдавать" независимость и суверенитет своей страны.

"Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, на хрена нужен тогда такой союз", - сказал Лукашенко.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что президент Лукашенко пытается "выторговать" накануне выборов для своей страны преференции.

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