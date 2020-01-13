Переговоры Беларуси и РФ по транзиту нефти потерпели крах: все подробности

Транзит нефти / Reuters

Представители Российской Федерации и Беларуси провалили переговоры о транзите нефти. Так, Федеральная антимонопольная служба РФ и белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли не смогли договориться о тарифах.

Так, Беларусь предложила повысить тарифы по действующей методике, но российская сторона осталась недовольна расчетами ОАО Гомельтранснефть Дружба.

"Поэтому мы договорились в ближайшее время продолжить встречи на уровне специалистов, где будут уточняться эти расчеты", - сообщает агентство Белта.

Отмечается, что вопрос транзита нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации должен быть решен до 15 января, а крайний срок принятия решения – 1 февраля.

Как ранее сообщал Главред, президент Беларуси Александр Лукашенко выразил Российской Федерации недовольство из-за цены на газ.