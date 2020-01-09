Заоблачные цены: Лукашенко назвал причину провала переговоров с Путиным о нефти

Лукашенко / УНИАН

Лидер Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин не смогли из-за завышенных требований РФ.

Как пишет "БелТА", по словам Лукашенко, Россия предлагает закупать нефть по ценам, которые превышают среднемировые.

"Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?" - сказал Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что искренне привержен идее о суверенитете страны.

"Вы заметили, что в последнее время в своих выступлениях я часто говорю о суверенитете и независимости. Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее", - сказал он.

Ранее Лукашенко призвал сохранить Беларусь.

Также эксперт рассказал, почему в Кремле точат зубы на Беларусь.