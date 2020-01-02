Эксперт рассказал, почему в Кремле точат зубы на Беларусь

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Reuters

Российская Федерация уже в ближайшее время осуществит захват Беларуси по сценарию крымской аннексии либо же бессменному белорусскому президенту Александру Лукашенко придется каким-то неимоверным образом договориться с Кремлем.

Соответствующее сообщение в эфире радиостанции Эхо Москвы высказал экономист и глава аналитической группы Центр развития Сергей Алексашенко.

По мнению эксперта, Лукашенко прекрасно понимает, что "весовая категория" у Беларуси и РФ - несоизмерима.

"В его интервью несколько раз звучало: я понимаю, что у нас веса не равные, но тем не менее я хочу с уважением, чтобы вы меня любили, какой я есть. Чтобы по взаимному согласию", — утверждает он.

Читайте также"Одно и то же": Путин сделал громкое заявление о гражданах РФ, Украины и БеларусиЭксперт также не стал исключать "интеграцию" Беларуси Россией по образцу и подобию аннексии Крыма.

"Почему нет? Трактористы из Смоленска, из Брянской области заедут туда, в местном военторге что-то закупят — и интегрируют Беларусь по крымскому сценарию. Никакого согласия ни от президента Белоруссии, ни от парламента Белоруссии нет. От парламента Белоруссии потребуется, потому что там встанут автоматчики, как в Крыму, снайперы, и под дулами автомата члены парламента проголосуют, как надо, объявят референдум, который тоже посчитают правильно", — подытожил Алексашенко.

Напомним, ранее в прямом телеэфире российский пропагандист и политолог Алексей Рощин озвучил причину, из-за которой Владимир Путин решился на оккупацию Донбасса.