Как Газпром провалил план Путина по Украине

Трубопровод Северный поток-2 не успеют проложить к 2020 году

То, что на газовых переговорах в Брюсселе российская делегация неожиданно уступила требованиям европейских и украинских чиновников и согласилась работать по европейскому законодательству, многие мои западные коллеги называют самой настоящей сенсацией. Однако это – ожидаемая сенсация.

Весь смысл строительства газопроводов, которые должны были стать альтернативой украинской ГТС – и Северного потока, и Северного потока-2, и Турецкого потока, и Южного потока состоял в необходимости "обойти" Украину, добиться прекращения транзита газа через ее территорию. Причем зачастую это была не экономическая, а политическая необходимость. Потому что проекты альтернативных газопроводов – это дорогостоящее удовольствие. А самое главное – они лишены дополнительных возможностей транспортировать газ в критической ситуации. А у украинской ГТС с ее уникальными подземными хранилищами такие возможности есть. И если следовать элементарной логике, Газпром должен был бы держаться за эту систему обеими руками. Но вместо этого в Москве делали и продолжают делать все возможное, чтобы оставить украинскую ГТС без газа. Почему?

А потому, что в этом случае украинский бюджет лишится доходов, которые так необходимы правительству страны в период выплат по долгам международных финансовых организаций. И Москве будет гораздо проще диктовать Киеву условия – любые условия. Не случайно в Москве план строительства новых газопроводов любят называть "планом Путина". И действительно, российский президент лично лоббирует строительство каждого альтернативного маршрута – вплоть до поездок в страны, которые должны стать частью новой системы и переговоров с их лидерами именно об энергетике.

Читайте такжеСаботаж Нафтогаза, или Почему на переговоры с Газпромом Украине не с чем идтиНо есть намерения, а есть возможности. Сейчас можно точно сказать, что Газпром не справился с "планом Путина". Потому что важной частью этого плана было его выполнение до 1 января 2020 года – то есть до окончания российско-украинского соглашения по транзиту. Однако Северный поток-2 все еще не построен – и позиция Дании значительно усложняет завершение его строительства. К тому же серьезным ударом по позициям российского газового монополиста стало уменьшение объемов прокачки газа по газопроводу OPAL. После этого окончательно стало ясно, что без украинского транзита не обойтись. Что с Киевом придется договариваться. А если договариваться с Киевом – то придется жить по европейским правилам.

Все предыдущие отказы представителей российского Министерства энергетики и Газпрома от переговоров, все их требования и оскорбления были банальным блефом, рассчитанным на то, что нервы соперников дрогнут. Потому что особых возможностей для маневра у Москвы нет. Да, транзит можно прекратить. Но только по собственной вине. И нести все издержки за срыв контрактов будет Газпром.

То, что произошло в Брюсселе, еще раз напоминает о простой истине: не нужно бояться российского блефа. Когда европейцы и украинцы действуют совместно, когда они придерживаются четких прозрачных принципов, России в буквальном смысле слова некуда деваться.

Кремль может выигрывать только в темноте.

Виталий Портников, журналист, для Радио Свобода