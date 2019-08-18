"Чемодан без ручки": На росТВ озвучили подлый план Путина по оккупации Донбасса

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Российская Федерация развязала войну на Донбассе ради того, чтобы вынудить Украину признать аннексию полуострова Крым. На самом деле этот регион агрессору не нужен и даже наносит ущерб.

Соответствующее мнение озвучил российский пропагандист и политолог Алексей Рощин.

"Для России вообще Донбасс – это типичный чемодан без ручки. Его и тащить тяжело, и бросить жалко. А самая главная проблема, что чемодан еще и чужой. И что с ним дальше делать? Именно поэтому Россия делает все. Ведь не будем сами детьми – Донбасс с чего начался? Мы хотели обменять Донбасс на Крым. Донбасс отдаем, а Украина признает Крым", – заявили он.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер объяснил, как оккупация Донбасса бьет по самой России. До этого Борис Грызлов, представитель РФ в ТКГ на переговорах в Минске озвучил причины оккупации Донбасса.