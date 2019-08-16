Волкер объяснил, как оккупация Донбасса бьет по России

Курт Волкер / Reuters

Мир на Донбассе зависит от согласия России восстановить территориальную целостность Украины, заявил специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер.

По его словам, оккупация Россией территорий в Донецкой и Луганской областях не соответствует ее интересам.

"Как по мне, на самом деле это причинило ущерб России и помогло сплотить Украину как государство. Национальная идентичность в Украине сильнее, чем когда-либо; прозападная, проевропейская, пронатовская идентичность в Украине тоже сильнее, чем когда-либо. И поэтому я не думаю, что то, что Россия делает, ей помогает. И в любом случае, надеюсь, они в конце концов остановятся и мы сможем вернуть мир людям, которые там живут", - сказал Волкер в интервью Радио Свобода.

Читайте такжеВолкер назвал главное условие для освобождения пленныхПри этом он подчеркнул, что люди, которые живут на Донбассе и которые пострадали от конфликта, не забыты.

"Мы искренне хотим, чтобы было найдено решение. Россия остается главным двигателем этого конфликта, она руководит военными силами, разведкой, экономикой, осуществляет контроль за местными структурами. И если Россия только согласится, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена, был бы мир. Была бы возможность восстановить экономику. Было бы соединение семей. Было бы все, что мы хотим видеть, чтобы вернуть нормальную жизнь", - резюмировал Волкер.

Напомним, ранее Волкер очертил вероятные сроки консультаций по поводу "нормандского формата".