Эксперт оценил хитрый план Лукашенко раздобыть нефти без России

Нефтяная вышка / Reuters

Эксперт и глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин дал комментарий недавнему заявлению первого вице-премьера Беларуси Дмитрия Крутого. Тот заявил, что официальный Минск направил официальному Киеву, официальной Варшаве, официальному Нурсултану, официальному Баку и прибалтийским странам коммерческие предложения по импорту нефти.

"Думаю, вероятность того, что Россия и Белоруссия придут к каким-то договоренностям до конца января, достаточно большая. Но вопрос в том, что любая поставка из любых регионов мира все равно будет идти по тем же самым трубам. И я не думаю, что это будет дешевле, чем предлагает Россия", — цитирует его портал RT.

Напомним, ранее Дмитрий Крутой говорил о том, что из-за российских ограничений Беларусь пытается решить вопрос с поставками нефти в обход и уже направила предложения о покупке "черного золота" в Украину, Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии.