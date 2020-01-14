  1. Главная
  3. Мир

Эксперт оценил хитрый план Лукашенко раздобыть нефти без России

14 января 2020, 19:55

По мнению специалиста, планы официального Минска по решению проблем с нефтью без поставок из России можно оценить вполне однозначно.

Нефть, вышка
Нефтяная вышка / Reuters

Эксперт и глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин дал комментарий недавнему заявлению первого вице-премьера Беларуси Дмитрия Крутого. Тот заявил, что официальный Минск направил официальному Киеву, официальной Варшаве, официальному Нурсултану, официальному Баку и прибалтийским странам коммерческие предложения по импорту нефти.

"Думаю, вероятность того, что Россия и Белоруссия придут к каким-то договоренностям до конца января, достаточно большая. Но вопрос в том, что любая поставка из любых регионов мира все равно будет идти по тем же самым трубам. И я не думаю, что это будет дешевле, чем предлагает Россия", — цитирует его портал RT.

Напомним, ранее Дмитрий Крутой говорил о том, что из-за российских ограничений Беларусь пытается решить вопрос с поставками нефти в обход и уже направила предложения о покупке "черного золота" в Украину, Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии.

Россия Беларусь нефть 112 Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт оценил хитрый план Лукашенко раздобыть нефти без России». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:26
"Клевета и пропаганда": Украина жестко ответила на обвинение Израиля
20:15
Поветкин - Хантер: промоутер россиянина сообщил, состоится ли реванш
19:55
Рада приняла важный закон о реформе ГФС - что изменится
19:55
Эксперт оценил хитрый план Лукашенко раздобыть нефти без России
19:46
Игроки Барселоны "лайкнули" пост об увольнении Вальверде
19:24
Жуткая катастрофа самолета МАУ: подробности опознания тел погибших
19:23
"Было бы странно": в Латвии намерены "объявить войну" лжи Путина
19:17
Динамо не взяло на зимний сбор своего легионера
19:08
Почему при ОРВИ нужно пить холодное: рекомендация Комаровского Видео
18:53
Премии за три месяца: Пристайко получил за декабрь баснословную сумму
18:48
"Сам Бог не сможет ему помочь": Уайлдер серьезно настроен побить Фьюри
18:47
Случай с прорывом теплосети возле ТРЦ "Оcean Plaza" регулирует компания "ИНГО Украина"
18:27
Убийство Окуевой: подозреваемому избрана мера пресечения Фото
18:25
Советник Зеленского рассказал, как украинские эксперты заставили Иран признать сбитие Боинга
18:21
Транзит газа: Газпром сам удивился контракту с Украиной - Макогон Видео
18:19
Звезда команды Ярмоленко эпично разыграл одноклубника в прачечной Видео
18:06
Зеленский сделал нардепам неожиданное предложение: в Раде согласны
17:58
Оскар 2020: Стивен Кинг выступил за качество кино, и был освистан феминстками
17:50
"В 12 раз больше оклада": министр юстиции начислил себе крупные премии
17:48
Вальверде трогательно попрощался с Барселоной
17:46
Смертельный рейс Тегеран-Киев: Рада потребовала от Ирана извинений и компенсаций Видео
17:35
Рада досрочно лишила "слугу народа" полномочий депутата
17:26
"Ошибка или умысел": у Зеленского раскрыли цель расследования крушения Боинга МАУ Видео
17:25
"Что-то выпирает, огромный пельмень": Дорофеева заинтриговала облегающим купальником
17:25
Мода 2020: в моду вернулись джинсовые юбки с дырками и разрезом спереди фото Фото
17:15
У Зеленского объяснили, что помешало президенту быстро вернуться из Омана Видео
17:15
Вчера пас коров в селе, а сегодня тренирую Барселону - новый наставник "блаугранас"
17:01
"Жесть, не лечат, а калечат": в поликлинике Киева на ребенка рухнули металлические двери
17:00
"Доллар нанес удар по гривне": свежий курс от НБУ
16:58
"Выиграть войну": в Слуге народа раскрыли секрет борьбы с РФ
16:57
Операционная система Windows 7 "умерла": озвучено решение Майкрософт
16:39
ВКонтакте произошел сбой – что случилось с Контактом сегодня Видео
16:07
"Отработали свой срок": коммунальщики Киева рассказали жуткую правду
16:00
Комаровский раскрыл секрет хороших отношений
15:50
Молодой Папа 2 сезон: что было во второй серии Видео
15:43
Мої думки тихі 2020: роад-трип с глубоким смыслом для каждого Видео
15:31
Назван самый опасный борщ и почему важна сметана
15:24
Диетолог раскрыла важный факт о растительном масле Видео
15:17
"Прошло две недели": адвокаты заявили о пропаже "беркутовцев" после обмена
14:38
Купить нефть в обход России: Беларусь сделала Украине предложение
14:33
"Уйдут в подполье": в МИД РФ "забили копытом" в адрес Варшавы из-за фашистов
14:28
"Срисовали" во время обыска": Дугарь рассказала, как стала подозреваемой по делу Шеремета
14:25
На Киевщине погибли отец и двое детей, опубликованы фото с места трагедии
14:22
Знаменитая блогерша оказалась трансгендером
14:13
"Порох холуям глаза замыливает": Порошенко отутюжили в Сети за показную благотворительность
14:06
"Тоже надеялись": в Госдуме РФ решили "закрыть рот" Эстонии
13:59
Двое нардепов попались на кнопкодавстве в Раде Видео
13:57
Голая Белла Хадид в туалете показала сочную грудь в прозрачном платье
13:42
"Орудует антициклон": синоптик дала радужный прогноз погоды на 15 января Видео
13:40
"Обман и ультиматум": еще один иерарх открестился от Собора УПЦ КП
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять